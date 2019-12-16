TFF, WAFF Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF, WAFF Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor

TFF, WAFF Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun bağlı olduğu Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu, 16-19 Ekim 2020'de İstanbul'da yapılacak.

TFF, WAFF Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun bağlı olduğu Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu, 16-19 Ekim 2020'de İstanbul'da yapılacak.

TFF'den yapılan açıklamada, 4 yıl görevde bulunacak yeni WAFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun belirleneceği genel kurulun, dünyanın en büyük Ampute Futbol Ligi'ne sahip Türkiye'de gerçekleştirilmesinin, WAFF bünyesinde oluşturulacak kurullarda görev alınabilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

WAFF'a bağlı üye 25 ülke delegelerinin katılmasının beklendiği genel kurulun, TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacağı aktarıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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