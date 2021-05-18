TFF'ye Deniz Naki ve Sedat Doğan cezası - Son Dakika

TFF'ye Deniz Naki ve Sedat Doğan cezası

18.05.2021 21:40
TFF'ye Deniz Naki ve Sedat Doğan cezası, System.String[]

AİHM, futbolcu Deniz Naki, eski kulüp yöneticisi Sedat Doğan ve eski hakem İbrahim Tokmak'ın ifade özgürlüğünü kısıtladığı ve adil yargılama haklarını gasp ettiği gerekçesiyle TFF'yi 31 bin euro para cezasına çarptırdı.

AİHM, futbolcu Deniz Naki, eski kulüp yöneticisi Sedat Doğan ve eski hakem İbrahim Tokmak'ın ifade özgürlüğünü kısıtladığı ve adil yargılama haklarını gasp ettiği gerekçesiyle TFF'yi 31 bin euro para cezasına çarptırdı.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırdı. Mahkeme, "üyelerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığından şüphe etmek için meşru gerekçeler bulunduğunu" belirterek, Federasyondan "Tahkim Komitesinin yapısal bağımsızlığını sağlamak için önlemler almasını" istedi. AİHM, bu bağlamda eski Alman U21 Milli Takımı oyuncusu Deniz Naki ile eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan ve eski hakem İbrahim Tokmak'ın şikayetlerini haklı buldu.

Deniz Naki, Sedat Doğan ve İbrahim Tokmak kamuya yönelik açıklamaları nedeniyle TFF Tahkim Komitesinin yaptırımlarına maruz kaldıklarını iddia ederek AİHM'e başvurmuşlardı.

Mahkeme, TFF'ye yaklaşık 31 bin euro para cezası verilmesini kararlaştırdı. Karara göre Deniz Naki'ye 6 bin 58 euro, ayrıca maddi olmayan zararları için de 2 bin euro tazminat ödenecek. Amedspor ise 6 bin 58 euro ve manevi zararları için de 6 bin euro tazminat alacak.

TFF Tahkim Komitesi Deniz Naki'ye, 2016 yılında üçüncü lig takımı Amedspor'un formasını giydiği sırada bir maçtan sonra yaptığı açıklamaları nedeniyle, "ideolojik propaganda" suçlamasıyla 12 maçtan men cezası vermişti. Amedspor'a da 19 bin 500 lira para cezası verilmişti.

Terör propagandası suçlaması

Naki, 2016 yılında oynanan bir maçtan sonra sosyal medyada şu mesajı paylaşmıştı:

"Bizim için bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Bize karşı yürütülen bu kirli oyundan alnımızın akı ile çıktık! Böylesi zor bir dönemde halkımıza ufak da olsa umut ışığı olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Amedspor olarak boynumuzu eğmedik ve eğmeyeceğiz de. Biz özgürlüğe olan inancımız ile çıktık sahaya ve kazandık. Çünkü biz özgürlüğe ve umuda fidanlarımızı ektik! Bizi yalnız bırakmayan bütün siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, aydınlarımıza ve halkımıza teşekkürü borç biliyoruz ve bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybeden ve yaralılarımıza adıyoruz armağan ediyoruz" demişti.

Bu ifadeler üzerine futbolcu yargılanmış ve Nisan 2017'de "terör propagandası" suçlamasıyla 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mandela tişörtü dava konusu

Sedat Doğan ve İbrahim Tokmak ise 2013'te oynanan bir maçta bazı futbolcuların Nelson Mandela'yı anan tişörtlerle sahaya çıkmasını cezalandıran TFF'den davacı olmuşlardı.

Salı günü görülen duruşmada AİHM yargıçları Ocak 2020 tarihli bir kararda, TFF'ye Tahkim Komisyonunda yapısal eksiklikler tespit edildiğine dair uyarıyı da hatırlattı. Söz konusu eksiklikler komisyon üyelerinin atanması ve dış baskılara karşı korunmaları ile ilgiliydi.

SID/TY,JD

(c)

TFF'ye Deniz Naki ve Sedat Doğan cezası

Futbol Federasyonu, Sedat Doğan, Deniz Naki, Aihm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel TFF'ye Deniz Naki ve Sedat Doğan cezası - Son Dakika


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