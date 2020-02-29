TFF'ye göre Beşiktaş'ın başkanı Erdal Torunoğulları!

Hürriyet'in dün 'Beşiktaş'ın başkanı kim? Ahmet Nur Çebi mi, Erdal Torunoğulları mı?' başlığıyla duyurduğu haberle ilgili flaş bir gelişme yaşandı...



TFF'nin resmi sitesinde siyah beyazlı kulübü tanıtan sayfadaki 'Başkan' bölümünde 'Erdal Torunoğulları'nın ismi yer aldı.



Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş Futbol AŞ'nin başına geçmemesi sonrası TFF, siyah beyazlılara bir yazı göndererek, kurallar gereği muhataplarının Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Torunoğlu olduğunu bildirmiş ve bütün işlemlerin Torunoğulları ile yürütüleceği uyarısı yapılmıştı.



