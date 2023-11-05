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"Videolar elimde var" diyen Ali Koç'tan Türk futbolunu yerinden oynatacak bahis iddiası - Son Dakika

"Videolar elimde var" diyen Ali Koç'tan Türk futbolunu yerinden oynatacak bahis iddiası

Son Güncelleme: 05.11.2023 17:05

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Başkan Ali Koç, alt liglerde artan bahis oyunlarına dikkat çekti. İki takım yöneticilerinin pazarlık yaptığı görüntülerle TFF'ye gittiğini belirten Koç, "Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor. TFF'ye gidiyorum. Gizli çekilmiş görüntüleri gösteriyorum. İki takım arasında pazarlık yapılıyor. TFF'nin burada ne yapması gerekiyor? Bu videolar benim elimde var" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda başkan Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Alt liglerde bahis oynandığını dile getiren Koç, elinde görüntülerin olduğunu belirtti.

"VİDEOLAR ELİMDE VAR"

Başka Ali Koç, "Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor. TFF'ye gidiyorum. Gizli çekilmiş görüntüleri gösteriyorum. İki takım arasında pazarlık yapılıyor. TFF'nin burada ne yapması gerekiyor? Bu videolar benim elimde var. Bunların soruşturulması gerekmiyor mu?" dedi.

"KARA PARA AKLAMA İMASI"

Öte yandan kara para aklama hakkında konuşan Koç, "Bir takımdan bahsediliyor, 536 Passolig'i var, 4-5 bin TL'den bilet satıyor. 10 bin bilet satılmış ama stadyumda 3 kişi var deniliyor. Başka bir maçta da 50 bin TL'lik bilet satılmıştı deniyor. Yani kara para aklama imasında bulunuluyor. Bence çok ciddi bir iddia bu" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk 'Videolar elimde var' diyen Ali Koç'tan Türk futbolunu yerinden oynatacak bahis iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Videolar elimde var" diyen Ali Koç'tan Türk futbolunu yerinden oynatacak bahis iddiası - Son Dakika
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