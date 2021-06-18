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TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde - Son Dakika

TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde

18.06.2021 17:38

TFF'nin yeni sezonda 8+6 yabancı kuralını, Kulüpler Birliği'nin tüm itirazlarına rağmen uygulayacak olması Süper Lig ekiplerini harekete geçirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta yaptığı, "Gerekirse kulüpler ilk hafta maçına çıkmamalı" önerisi gündeme geldi. Kulüplerin alacağı son karar yapılacak toplantı sonrasında netlik kazanacak.

TFF, Kulüpler Birliği'nin tüm itirazlarına rağmen yabancı oyuncu kararında geri adım atmadı. Bunun üzerine harekete geçen Süper Lig kulüpleri, TFF'ye tarihi bir protesto hazırlığı içinde.

TOPLANTI SONRASI SON KARAR VERİLECEK

Kulüpler, yeni sezonda 14 yabancıyı tescil ettirebilecek ancak bu isimlerden 8'i aynı anda sahada olabilecek. Bu sayı sonraki iki sezonda daha da azalacak. Karar sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan Kulüpler Birliği, TFF'yi protesto etmeye hazırlanıyor. Bazı üyeler yapılacak ilk toplantıda 'ilk hafta maçlara çıkmayalım' önerisini gündeme getirecek. Kulüplerin alacağı kararlar toplantı sonrası açıklanacak.

"TFF BİZİM PATRONUMUZ OLMADIĞINI ANLAMALI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında TFF'nin aldığı kararlarla ilgili "TFF kimin çıkarları için çalıştığını anlamalı. Gerekirse kulüpler ilk hafta maçına çıkmamalı. İsteklerimizi göz ardı etmemeliler. Bizim patronumuz olmadığını, bizim çıkarlarımız için bu sektörü yönettiğini anlamalı" ifadelerini kullanmıştı.

TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Protesto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde - Son Dakika Spor


YORUMLAR (5)
  • Hakan Bolukbas: Bos yorum yapiyosuz . Bu kafayla gidersek daha coook mehmet topuzlara tabatalara tagruk camdallara 8-10 milyon dolar oder kluplerimiz . Yabanci sayisi serbest kalmali belorli kriterler getirlilmeli . Bizim ulkemizde altyapi mi var gorduk avrupa sampiyonasibds ... bubyil besiktasi gezzal aboubakar rosier larin sampiyon yapti iyi bir yerli oyuncusu varmiydi ... kaldi ki tum avrupa ulkerelrinde serbest . Filozof bi laf atti millet pesinden dokuldu . Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • hayrettin rmk: Yabancı futbolcu sayısı aslunda 5 olmalı bakıyoruz 11 futbolcunun 11 de yabancı avrupada başarı varmı kocaman sıfır.o zaman benim mmilyon eurolarım dolarlarım niye yurt dışına gitsin.Ayrıca futbolcularda nasıl asgari ücretli ergi veriyorsa onlarda vergi vermeli.Kulupler protesto yapacaksa hakkaniyetli maç yönetmeyen hakemleri protesto etsin bu sezon neydi böyle. Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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