TFF Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu'nun bugün Riva
'da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi. Nihat Özdemir
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oluştu: Servet Yardımcı
- 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Mehmet Baykan
- Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Erhan Kamışlı
- Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu
Erdal Bahçıvan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu Yılmaz Büyükaydın
- Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu
Ali Düşmez - İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu Hamit Altıntop
- İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç
Milli Takımlar Sorumlusu Mustafa Çağlar
- Organizasyonlar Sorumlusu
Hasan Y.Akıncıoğlu - Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu
Onur Alkın Kalkavan - Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye İsmail Erdem
- Engelli Federasyonları Sorumlusu
Nuri Akın - Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu
Mustafa Hacıkerimoğlu - E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu Selim
Soydan- A Milli Takım Sorumlusu - İSTANBUL