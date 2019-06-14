Son Dakika Haberleri: TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı (ARŞİV)
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TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı (ARŞİV)

5 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün Riva'da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.

TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı (ARŞİV), System.String[]


 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün Riva'da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.
Nihat Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Servet Yardımcı - 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu
Mehmet Baykan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu
Erhan Kamışlı - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu
Erdal Bahçıvan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu
Yılmaz Büyükaydın - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu
Ali Düşmez - İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu
Hamit Altıntop - İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu
Mustafa Çağlar - Organizasyonlar Sorumlusu
Hasan Y.Akıncıoğlu - Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu
Onur Alkın Kalkavan - Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye
İsmail Erdem - Engelli Federasyonları Sorumlusu
Nuri Akın - Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu
Mustafa Hacıkerimoğlu - E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu
Selim Soydan- A Milli Takım Sorumlusu


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:18 Kaynak: DHA
Riva, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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