TFF Yönetim Kurulu'nun Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yaptığı toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir , Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşme kaldırıldığını gelecek sezon ligin 21 takımla oynanacağını açıkladı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:30

Kaynak: İHA

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