TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına...
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TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.
TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:24 Kaynak: AA
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