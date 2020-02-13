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TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve...
7 saat önce
TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:24 Kaynak: AA
TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'deki Göztepe- Beşiktaş, Gençlerbirliği- Gaziantep FK ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.
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