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TFF Yönetim Kurulu, taraftarla birlikte izledi

2 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleyi TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk taraftarların yanında izliyor.

TFF Yönetim Kurulu, taraftarla birlikte izledi, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleyi TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk taraftarların yanında izliyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de tribündeki yerini aldı. Maçtan 1 saat önce protokol tribününe gelen yöneticiler, karşılaşmanın ilk düdüğünün çalmasıyla birlikte hemen önlerinde bulunan Türk taraftarların yanına giderek maçı burada izlemeye başladılar. - REYKJAVİK
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:09 Kaynak: İHA
Futbol, İzlanda, A Milli Futbol Takımı, Spor
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