TFF Yönetim Kurulu, taraftarla birlikte izledi
2 saat önce
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleyi TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk taraftarların yanında izliyor.
A Milli Futbol Takımı
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:09 Kaynak: İHA
'nın İzlanda
ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleyi TFF
Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk taraftarların yanında izliyor.
2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir
ve yönetim kurulu üyeleri de tribündeki yerini aldı. Maçtan 1 saat önce protokol tribününe gelen yöneticiler, karşılaşmanın ilk düdüğünün çalmasıyla birlikte hemen önlerinde bulunan Türk taraftarların yanına giderek maçı burada izlemeye başladılar. - REYKJAVİK
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