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TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:30 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kalkavan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Alkın Kalkavan, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ve aralarından seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Kalkavan, emeği geçen herkesi kutladığını belirtti.
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