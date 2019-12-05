Son Dakika Haberleri: TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan AA'nın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kalkavan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Alkın Kalkavan, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ve aralarından seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Kalkavan, emeği geçen herkesi kutladığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Anadolu Ajansı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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