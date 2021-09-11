Üye Girişi
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor - Son Dakika

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor

11.09.2021 10:00

Şenol Güneş'ten sonra kalan 4 maç için 'yabancı hoca' formülü TFF'de ağır basıyor. Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Almanya'ya gidecek. Öncelik Joachim Löw, fakat bazı teknik adamlarla da görüşme yapılacak.

Spor Arena'nın haberine göre; Yabancı hoca getirmeyi düşünen TFF'de Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a bu konuda önemli görev verildi. Altıntop, önümüzdeki günlerde Almanya'ya gidecek. Joachim Löw ve bazı yabancı teknik adamlarla görüşecek.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca için Almanya'ya gidiyor

1 AY SÜRE VAR

İlk maçın 8 Ekim'de oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca için Almanya'ya gidiyor

Ay-Yıldızlılar,2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim'de karşılaşacak.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor

Futbol Federasyonu, Hamit Altıntop, Joachim Löw, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı 10:29 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı Ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe katılan Beren Saat'i eşi yalnız bırakmadı! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyleyip dans etti 10:13 Ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe katılan Beren Saat'i eşi yalnız bırakmadı! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyleyip dans etti Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti 09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti
Ankara'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı 09:49 Ankara'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına Bülent Arınç'tan sert tepki: Kınıyorum 09:30 Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına Bülent Arınç'tan sert tepki: Kınıyorum Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı 09:19 Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı
Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi 00:38 Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı 22:55 Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
10:28 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı
10:13 Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler ortaya çıktı
10:12 Ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe katılan Beren Saat'i eşi yalnız bırakmadı! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyleyip dans etti
10:10 Trump'tan ABD Başkanı Joe Biden'a ilginç boks göndermesi: Birkaç saniyede yere sererim
10:00 TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor
09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti
09:45 Şenol Güneş, istifası sonrası içini döktü: Namusumuzla geldik namusumuzla gidiyoruz
09:18 Son dakika: Hava, hafta sonu nasıl olacak? Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı
09:16 Ümraniye'de Koreli yazarın darp ettiği Kim, o anları anlattı: Bana "Hayaletler beni ele geçirdi, pencerenin önünde çıplak dur" dedi
09:14 Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz
F.Bahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur F.Bahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur         
10:37
Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler ortaya çıktı Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler ortaya çıktı         
10:14
Şilan Topal, karakolda kaşlarını oynatarak polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaşlarını oynatarak polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:09
Bebeğinin su dolu kova içine koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti Bebeğinin su dolu kova içine koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti         
09:56
Şenol Güneş, istifası sonrası içini döktü: Namusumuzla geldik namusumuzla gidiyoruz Şenol Güneş, istifası sonrası içini döktü: Namusumuzla geldik namusumuzla gidiyoruz         
09:45
Taksi ücretini ödemedi, polisleri görünce korona olduğunu itiraf etti Taksi ücretini ödemedi, polisleri görünce korona olduğunu itiraf etti         
09:27
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
00:07
Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır         
19:30
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş         
17:01
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 10:48:47. #1.13#
SON DAKİKA: TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement