TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem'den Sivas'a milli maç müjdesi Açıklaması - Son Dakika

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem'den Sivas'a milli maç müjdesi Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, UEFA Uluslar B Ligi'nde 3 Eylül'de oynanacak Türkiye-Macaristan maçının Sivas'ta yapılacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, UEFA Uluslar B Ligi'nde 3 Eylül'de oynanacak Türkiye- Macaristan maçının Sivas'ta yapılacağını söyledi.

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Erdem, Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından Yeni 4 Eylül Stadyumu çıkışında yaptığı açıklamada, ilk maçın Sivas'ta oynanmasının uğurlu geleceğine inandığını ifade etti.

Karşılaşmanın 3 Eylül'de Sivas'ta oynanmasının planladığını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"3 Eylül akşamı nasip olursa Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de ise kongrenin 101. yıl dönümü olacak. Burada TFF Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Geçen yılda biz bu tarafa doğru istişare ediyorduk. Son olarak UEFA'nın çevre ve stadyumla ilgili tetkikleri kaldı. TFF olarak yakın bir zamanda resmi bir açıklama yapılacak. İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa 3 Eylül akşamı A Milli Takımı'mızı burada misafir edeceğiz. Avrupa Uluslar Ligi'ne galip başlayacağımıza inanarak şimdiden milli takımımıza başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun."

Sivas Valisi Salih Ayhan ise bugün heyet olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret ettiklerini anımsattı.

Türkiye-Macaristan maçının Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanması yönünde talepte bulunduklarını hatırlatan Ayhan, bunun heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:15 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem'den Sivas'a milli maç müjdesi Açıklaması - Son Dakika Spor
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