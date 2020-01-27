Son Dakika › Spor › TFF: 'Yönetim Kurulumuz, sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak... - Son Dakika Spor
TFF: "Yönetim Kurulumuz, sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak...
6 saat önce
TFF: "Yönetim Kurulumuz, sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak tüm karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:06 Kaynak: AA
TFF: "Yönetim Kurulumuz, sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak tüm karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir."
Son Dakika Erman Toroğlu, canlı yayında Ali Koç'u yerden yere vurdu: Yalı çocukları TFF'den, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine ilişkin açıklama Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için kural hatası başvurusu yapacak Sergen sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan para almayacak!