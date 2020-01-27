TFF: "Yönetim Kurulumuz, sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak... - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF: 'Yönetim Kurulumuz, sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak... - Son Dakika Spor

TFF: "Yönetim Kurulumuz, sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak...

6 saat önce

TFF: "Yönetim Kurulumuz, sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak tüm karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir.

TFF:

TFF: "Yönetim Kurulumuz, sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak tüm karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu, Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erman Toroğlu, canlı yayında Ali Koç'u yerden yere vurdu: Yalı çocukları
TFF'den, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine ilişkin açıklama Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için kural hatası başvurusu yapacak Sergen sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan para almayacak!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 19:48:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF: "Yönetim Kurulumuz, sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]