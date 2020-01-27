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TFF: "Yönetim Kurulumuz sadece Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını değil, bölgede oynanacak olan...
6 saat önce
TFF: "Yönetim Kurulumuz sadece Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını değil, bölgede oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir"
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
TFF: "Yönetim Kurulumuz sadece Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını değil, bölgede oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir" - İSTANBUL
Son Dakika Akbank depremden etkilenen müşterilerin ödemelerini erteleyecek Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için kural hatası başvurusu yapacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi