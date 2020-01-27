TFF: "Yönetim Kurulumuz sadece Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını değil, bölgede oynanacak olan... - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF: 'Yönetim Kurulumuz sadece Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını değil, bölgede oynanacak olan... - Son Dakika Spor

TFF: "Yönetim Kurulumuz sadece Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını değil, bölgede oynanacak olan...

6 saat önce

TFF: "Yönetim Kurulumuz sadece Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını değil, bölgede oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir"

TFF:

TFF: "Yönetim Kurulumuz sadece Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını değil, bölgede oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir" - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
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