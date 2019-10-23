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Son Dakika Spor TFF Yönetimi'nden Vali Yerlikaya'ya ziyaret

TFF Yönetimi'nden Vali Yerlikaya'ya ziyaret

1 saat önce

İstanbul Valilik Binası'ndaki kabulde Vali Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri istişarelerde bulundu.

TFF Yönetimi'nden Vali Yerlikaya'ya ziyaret, System.String[]

İstanbul Valilik Binası'ndaki kabulde Vali Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri istişarelerde bulundu. Toplantı sonrası Nihat Özdemir, Fransa karşılaşmasında Merih Demiral'ın ikili mücadele sırasında yırtılan formasını değiştirirken yere düşen ve öpüp alnına koyduktan sonra giydiği 3 numaralı formayı Ali Yerlikaya'ya hediye etti.


Vali Yerlikaya, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu ile istişarelerde bulunduk. Her zaman Türkiye Futbol Federasyonumuzun ve Millilerimizin yanındayız. Milli gururumuz Merih Demiral'ın Fransa maçında öpüp alnına koyarak giydiği forma için federasyonumuzun değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Şenol Güneş hocamız ile birlikte göğsümüzü kabartan tüm Milli takım mensuplarına Euro2020 yolunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:04 
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