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TFF, Ziraat Türkiye Kupası Finalinin 21 Mayıs Perşembe günü oynanacağını açıkladı.
6 saat önce
TFF, Ziraat Türkiye Kupası Finalinin 21 Mayıs Perşembe günü oynanacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
TFF, Ziraat Türkiye Kupası Finalinin 21 Mayıs Perşembe günü oynanacağını açıkladı. - İSTANBUL
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