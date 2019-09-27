TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı, Kars'ta Futbol Hakemleri sezon açılışına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanı ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı ve Merkez Hakem Kurulu Kars Bölge sorumlusu Turgay Güdü Kars futbol hakemlerinin 2019-2020 futbol sezonu açılış programına katıldı.



Kars'a gelen Arıcı, TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Taner Coşkun, Kars İl Hakem Kurulu ve TFFHGD İl Başkanı İsmet Aydın, Kars Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Gürsel Polat, Kars ASKF Başkanı Burhan Taş, TFF İl Temsilcisi Metin Rıza Akil, Kulüpler Birliği Başkanı Sefer Özabay eşlik etti. Arıcı,



Öğretmen Evi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programla 2019-2020 futbol hakemleri sezonunun açılışı yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kars İl Hakem Kurulu Başkanı İsmet Aydın, 2019-2020 futbol sezonunun başta Türk hakemliği olmak üzere sporun tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diledi.



Aydın, "İlimizde 1 bölgesel, 14 il hakemi, 13 aday hakem ve 6 gözlemci görev yapmaktadır. Birlik ve beraberlik olgusu içinde ilimizin spor taban birlikleri ve futbol ailesiyle birlikte Kars'ta uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız hakemliğe en iyi şekilde hizmet etmek. Yeni sezonda da Kars hakemliğinin daha üst noktalara gelebilmesi için durmadan çalışacağız. İlimizde sporun gelişmesi için hakem camiası olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Sezon açılışı için ilimize gelen Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler' Derneği Genel Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı'nın ve MHK Kars Bölge Temsilcisi Turgay Güdü'nün aramızda olmasından dolayı da memnuniyetimizi dile getiriyor ve kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



İsmet Aydın'ın ardından konuşan Turgay Güdü ise Kars'ta uyum, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını Doğu'nun gelişmesi için ellerinden gelen imkanları seferber edip destek olacaklarının sözünü vererek, hakemlerimizin ve amatör takımlarımızın arkasındayız mesajını verdi.



Daha sonra söz alan Abdurrahman Arıcı, "Profesyonel çalışıyoruz. Biz de zamanında amatör olduk. Amatör camianın önemini ve değerini biliyorum. Mecliste komisyonlarda çalıştığım dönemlerde amatörün geleceğine yönelik önemli kanun maddelerini, hakemlerin kamu görevi yapmış olmasını biz çıkarttık. Ben sporun ülkenin her yerinde aynı seviyede kalkınmasını isteyen biriyim. Yaptığım işlerde buna hep özen gösterdim. Buraya gelmeden önce birçok yere uğradım. Ama bu bölgeler önemli yerler. Elimden geldiğince Kars'ın ve Doğu'nun sorunlarını çözmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi. Kars sporu masaya yatırıldı, sorun ve çözümleri konuşuldu. - KARS