TFFHGD eski Başkanı Sucu'dan Arslanboğa kararına sert tepki

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) eski Genel Başkanı Dursun Cumali Sucu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Malatyalı Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakem sözleşmesinin feshedilmesi kararına tepki göstererek, haksız bir karar olduğunu söyledi.



Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Sucu, Arslanboğa'nın hatalarının daha önceki hakem hatalarının yanında hafif kaldığını ve Malatyalı hakeme haksızlık yapıldığını ifade etti. Sucu, Arslanboğa'nın sözleşmesinin iptal edilmesinin haklı bir gerekçesi olmadığını belirterek, "Suat Arslanboğa'nın müsabakadaki yapmış olduğu hataları geriye dönerek diğer hakemler üzerinden de değerlendirdiğimizde yaptığı hata bunların yanında çok cılız kalır. O zaman bugün Fırat Aydınus'un Türkiye'de hakemlik yapmaması lazım. Malatya'da yardımcı hakemini dövdü, hakaret etti. Bu bütün basına yansıdı. Onun dışında Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Tolga Özkalfa örnekleri var. Niye Suat Arslanboğa" ifadelerini kullandı.



"Kararın arkasında Oğuz Sarvan vardır"



Merkez Hakem Kurulu'nun Türk hakemliğine verebileceği hiçbir şeyin olmadığını da savunan Sucu, "Zekeriya Alp her ne kadar MHK Başkanı gözüküyorsa da hakem camiasının içerisinden gelmeyen birisidir. Oğuz Sarvan ne zaman Türk hakemliğinin başına gelmişse Türk hakemliği kaos yaşamıştır. Bunun altını net bir şekilde çiziyorum. Şu anda da Oğuz Sarvan vardır. Her ne kadar Zekeriya Alp gözükse de Oğuz Sarvan bu raporu hazırlamışlardır. Zekeriya Alp'in önüne götürmüşlerdir. O da TFF'ye götürüp orada kararı çıkartmıştır. Ben, eski Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı, Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu üyeliği yapmış, MHK'da yedek üyelik yapmış biri olarak almış oldukları bu kararı kınıyorum. Türk hakemleri adına kınıyorum. Eğer Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshediyorlarsa, dönecekler o arkadaşların da İstanbul lobisi dediğimiz hakemlerin de hakemliklerini bitirecekler. Ben, Suat Arslanboğa Malatyalı, Anadolu çocuğu diye savunmuyorum. Ben de bir spor adamıyım, 40 yılımı verdim. Yazık, günahtır. Aldıkları bu kararı kınıyorum" diye konuştu. - MALATYA