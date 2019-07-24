TFI, Çin'deki operasyonlarına Popeyes'i de ekledi
1 saat önce
TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ (TFI), 2012 yılında Burger King ile başladığı Çin operasyonlarına Popeyes markasını da kattı.
TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ (TFI), 2012 yılında Burger King
ile başladığı Çin operasyonlarına Popeyes
markasını da kattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:32
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