Son Dakika Haberleri: TFI TAB Gıda’da üst düzey atama
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TFI TAB Gıda’da üst düzey atama

1 saat önce

Dünyanın en büyük restoran zinciri işletmecilerinden TFI TAB Gıda Yatırımları'nda CMO koltuğuna Sinan Ünal getirildi.

TFI TAB Gıda’da üst düzey atama, System.String[]

Dünyanın en büyük restoran zinciri işletmecilerinden TFI TAB Gıda Yatırımları'nda CMO koltuğuna Sinan Ünal getirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:17 
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