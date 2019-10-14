TFI TAB Gıda’da üst düzey atama
1 saat önce
Dünyanın en büyük restoran zinciri işletmecilerinden TFI TAB Gıda Yatırımları'nda CMO koltuğuna Sinan Ünal getirildi.
Dünyanın en büyük restoran zinciri işletmecilerinden TFI TAB Gıda Yatırımları'nda CMO koltuğuna Sinan Ünal getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:17
Küresel fonlar altın yatırımında tüm zamanların rekorunu kırdı ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız Makrobat sistemiyle traktörler yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışıyor 1 milyon lira yatırımla açtıkları solucan gübresi fabrikasında işler askıya alındı