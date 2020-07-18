TFL Altekma Başkanı Durmuş: Kolej havasında bir ekip oluşturduk - Son Dakika

TFL Altekma Başkanı Durmuş: Kolej havasında bir ekip oluşturduk

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni takımı Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ı ziyaret etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni takımı Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ı ziyaret etti. Ziyarete Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Voleybol Şube Sorumlusu Levent Doğanoğlu katıldı. Tarihinde ilk kez Efeler Ligi'ne yükselen TFL Altekma'nın çalışmaları hakkında Sancak'a bilgi veren Başkan Durmuş, "İzmir ve Türk voleyboluna yeni bir renk getirmek için yola çıktık. Kolej havasında güzel bir ekip oluşturduk. Heyecanımız büyük. İzmir takımlarının her zaman yanında olan Sancak'ı da maçlarımıza davet ediyoruz" dedi. İzmir ekibinin Efeler Ligi'ne çıkmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Mesut Sancak ise "Voleybolu yakından takip ediyorum. TFL Altekma'nın başarısı İzmir'in marka değerinin yukarıya taşınmasında önemli rol oynuyor. Efeler Ligi mücadelesinde yanında olacağımın sözünü veriyorum" diye konuştu.


Mesut Sancak, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TFL Altekma Başkanı Durmuş: Kolej havasında bir ekip oluşturduk - Son Dakika Spor
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