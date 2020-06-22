TFL Altekma, Cansın Çınar'ı kadrosuna dahil etti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, Tokat Belediye Plevne'den orta oyuncu Cansın Çınar'ı transfer etti.

TFL Altekma'dan yapılan yazılı açıklamada, 2013-2014 sezonunda da takımda forma giyen Cansın Çınar'la sözleşme imzalandığı bildirildi.

Voleybol kariyerine Arkas Spor'da başlayan 30 yaşındaki oyuncu Halkbank, TED Kolej Ankara, BAL Spor, İnegöl Belediyespor ve Tokat Belediye Plevne'de görev yaptı.

Açıklamada görüşlerine verilen Cansın Çınar, yeniden güzel günler geçirdiği Altekma'ya döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Yeniden İzmir'e dönmemde katkısı olan tüm Altekma ailesine teşekkür ediyorum. Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda güzel bir sezon geçireceğimize olan inancım tam." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş da Cansın'ı tanıdıklarını, çalışkan, takım ruhuna inanan, hedefleri olan bir isim olduğunu kaydetti.