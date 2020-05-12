TFL Altekma'da Efeler Ligi sevinci

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) bu sezon Erkekler 1. Ligi'nde Play-Off final grubuna kalan 4 takımın yeni sezonda Axa Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele edeceğini açıklaması, İzmir temsilcisi Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma'da büyük sevince neden oldu. TVF'nin doğru bir karar verdiğini dile getiren Antrenör Levent Matmeriçli, "Efeler Ligi'ne alınmak beklediğimiz bir karardı. Aksi bir karar çıksaydı haksızlık olurdu. Maçlar oynansaydı biz yine üst lige çıkardık, buna inanıyorum. Öncelik insan sağlığı" dedi.

Görev aldığı son 5 sezonda 2'si final grubu olamak üzere 4 kez Play-Off oynadıklarını belirten Levent Matmeriçli, "Beş senedir gençlerle hedefe varmaya çalışıyoruz. Bu sezon 19 yaş ortalamasıyla mücadele ettik. Efeler Ligi'nde de gençlerle neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Bu çizgimizden vazgeçmeyeceğiz. İlk hedefimiz ligin ortamına alışıp kalıcı olmak. Daha sonra üzerine koyarak yeni başarılar kazanmayı hedefliyoruz. Efeler Ligi'ne sadece 1 yabancı ile başlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

EFE VE HALİT BELİRSİZ

Bu sezon çifte lisansla hem Efeler Ligi'nde Arkasspor hem de 1. Lig'de kiralık olarak TFL Altekma forması giyen 18 yaşındaki smaçör Efe Mandıracı ve aynı yaştaki orta oyuncu Halit Kurtuluş, yeni sezonda iki kulübün aynı ligde buluşması nedeniyle sadece bir takımda görev alabilecek. TFL Altekma, iki oyuncuyu yeniden kiralamak için Arkasspor'a teklif sunmayı planlıyor. Son kararı Arkasspor yönetimi verecek.