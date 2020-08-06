TFL Altekma'da genel menajerlik görevine Yaşar Ergün getirildi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi TFL Altekma'da genel menajerlik görevine Yaşar Ergün getirildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi TFL Altekma'da genel menajerlik görevine Yaşar Ergün getirildi. TFL Altekma'dan yapılan açıklamada, İzmirspor, Karşıyaka, Söke Lee, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor'da görev yapan Yaşar Ergün'ün, Arkas Spor'da 4 lig, 2 Türkiye Kupası, 1 de CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, Efeler Ligi'ndeki ilk sezonlarında Yaşar Ergün gibi tecrübeli bir isimle çalışacak olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı. Yaşar Ergün'ü yakından tanıdıklarını ve kendisinin yıllardır voleybol camiasının içinde bulunduğunu kaydeden Durmuş, "Oyuncular ve teknik heyetimiz ile kulüp yönetim kurulu arasında köprü görevini üstlenecek. Kendisine 'Altekma ailesine hoş geldin.' diyor, hedeflerimiz doğrultusunda güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:35

Kaynak: AA

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