TFL Altekma'da hedef kalıcı olmak

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezonda ilk kez mücadele edecek Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma'da kaptan Mehmet Özbek, "Hedefimiz ilk yılımızda kalıcı olmak, fark yaratmak ve izleyenlere heyecan vermek olacak" dedi. Tecrübeli voleybolcu, "Tribünde seyircimize oturarak değil, ayakta maç izlettirebilirsek en önemli hedeflerimizden birine ulaşmış olacağız. Genç arkadaşlarla birlikte, ekip ruhunu kısa sürede kazanıp bu sene taraftarlarımıza güzel bir voleybol izlettirmek istiyoruz" diye konuştu.