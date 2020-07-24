TFL Altekma'da Silva iddialı

YENİ sezonda tarihinde ilk kez Axa Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele edecek Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma'da Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher Silva, ülkemizdeki ligin kalitesini bildiğini, İzmir'e gelmekle kariyerinin en isabetli kararını verdiğini söyledi. Daha önce Brezilya ve Güney Amerika şampiyonlukları yaşayıp İzmir'e gelerek takımla çalışmalara başlayan 29 yaşındaki yeni transfer, Türkiye'de oynayan birçok Brezilyalı arkadaşı olduğunu, Efeler Ligi'nin kalitesinin yakından bildiğini belirtti.

Geçen sezonu Brezilya'nın en köklü kulüplerinden Sada Cruzeiro Volei'de geçiren 1.94 boyundaki voleybolcu, "İzmir'e gelmeden önce arkadaşlarımdan bilgiler aldım. Efeler Ligi gerçekten çok zor ama bu sezon daha da zor olacak. Yeni sezon öncesi çok heyecanlıyım ve takım olarak çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Çok ve doğru çalışma sonucunda yeni ligdeki amacımızı yerine getirebileceğiz. Takım arkadaşlarımla çabuk kaynaştım ve yabancılık hissetmedim. Birlikte güzel bir ekip ruhu oluşturup başarılı bir sezon geçireceğimize olan inancım tam" dedi.