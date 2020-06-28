TFL Altekma'da Yüksel imzaladı
Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tevfik Fikret Lisesi Altekma, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hamit Yüksel Mandıracı ile resmi sözleşme imzaladı.
Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tevfik Fikret Lisesi Altekma, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hamit Yüksel Mandıracı ile resmi sözleşme imzaladı. Bir yıllık aradan sonra yuvaya dönen 1.98 boyundaki voleybolcunun imza törenine Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse katıldı. Daha önce 2016-2019 yılları arasında formasını giydiği İzmir temsilcisine dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten 25 yaşındaki smaçör, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:17 Kaynak: DHA
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