TFMD ile EFE arasında kardeşlik protokolü - Son Dakika

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) ile Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği (EFE) imzaladıkları işbirliği protokolüyle birbirlerini 'kardeş dernek' olarak tanıdı.



Antalya'da Yılın Basın Fotoğrafları Jüri Toplantısı etkinlikleri çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonunda, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) ile Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği (EFE) işbirliği protokolü imzaladı. Bu protokolle iki dernek birbirlerini 'kardeş' olarak tanıdı.



İmza töreninde konuşan TFMD Başkanı Rıza Özel, TFMD olarak bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Kardeş dernek olarak Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği ile protokol imzalıyoruz. İki dernek olarak aynı iş kolunda faaliyet gösterip, güzel iş yapacağımızı ümit ediyorum. İki dernek yöneticilerinin de ortak isteği projenin hayata geçirilirken dostluğun geleceğe aktarılması için geleceğin meslektaşlarıyla bir arada olmaktı. Yunanistan ve Türkiye halkları olarak denizin iki yakasında, ortak kültür ve tarihi paylaşan iki ülkeyiz. Kardeşiz ve halklarımız kardeşçesine birbirine bağlıdır" ifadelerine yer verdi.



Yunanistan Basın Fotoğrafları Birliği Başkanı Christos Bonis de Yılın Basın Fotoğrafları'nda jüri üyesi olmaktan ve TFMD'nin davetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bonis, TFMD ile protokol imzaladıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "İlk kez böyle bir davetle yurt dışına çıkıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği olarak tarihimizde ilk kez böyle bir protokol imzalıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Protokol imzalanmasının bizim için 2 önemi var. Birinci nedeni, burada jüri üyesi olarak bulunmamız ve bu mutluluğu diğer ülkeler için de paylaşmamız. İkincisi, Yunanistan ve Türkiye olarak ilişkileri her zaman çok iyi olmayan iki ülkenin böyle bir kardeşlik, dostluk protokolü imzalaması bizin için ayrı bir önem ifade ediyor. İmzaladığımız protokol umarım ki ülke liderlerine de örnek teşkil eder dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kurulmasının daha olumlu olduğunu gösterir" dedi.



"Biz de davet ediyoruz"



Birlikteliklerinin iki ülke liderlerine de örnek olmasını isteyen Bonis, "Bir sonraki adım da iki ülke liderleri için iki ülke adına bu dostlukların gelişmesi için bizim izlediğimiz yolu örnek alarak izlemeye devam etmeleri. Umarım ki protokol sayesinde iki ülkeyi ayıran şeyin sadece sınırlar olduğunu anlarız. Burada Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'ni ve kendimizi onurlandırıyoruz. Umarım ki protokolü ilerleyen süreçte geliştirir, işbirliğini artırır, birlikte aktiviteler düzenleriz. Biz de TFMD'nin ekonomik krizlerimizi aştıktan sonra Yunanistan'a davet etmek, Atina'da birlikte olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.



Konuşmaların ardından Özel ve Bonis birbirlerine karşılıklı plaket takdim etti. - ANTALYA