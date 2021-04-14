TFT Canavarlar Festivali'nin son yama notları paylaşıldı! - Son Dakika

TFT Canavarlar Festivali'nin son yama notları paylaşıldı!

TFT Canavarlar Festivali\'nin son yama notları paylaşıldı!
Son Güncelleme: 14.04.2021 00:29

TFT Canavarlar Festivali'nin son yama notları paylaşıldı!

Riot Games'in strateji tabanlı oyunu TFT Canavarlar Festivali son yama notlarını bugün aldı, bundan sonra gelecek yama ile yeni set oyuna eklenecek.

TFT son yama hakkında "Bu, Yollar'ın son yaması ve setimizi muhteşem bir şekilde uğurluyoruz! TFT'de bir setin son bir veya iki yamasında ufak çılgınlıklar yapmak artık gelenek haline geldi. Bunu yapmamızın sebebi Dünya Şampiyonası turnuvalarının bundan iki önceki yamada oynanması. Yani eğlenceye öncelik vererek bazı riskli değişiklikler yapabiliyoruz. Canavarlar Festivali'ni en baskın kompozisyonlara bazı ufak dengeleme ayarlamaları yaparak ve unutulmaz anlara yol açacak birtakım değişiklikler getirerek sonlandırıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Sistemler

Kaynak: Playerbros

Teamfight Tactics, Riot Games, Gamegar, Son Dakika

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SON DAKİKA: TFT Canavarlar Festivali'nin son yama notları paylaşıldı! - Son Dakika
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