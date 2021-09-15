TFT Set 6 ile birlikte eklenecek ana mekaniğin Hextech eklentileri olacağı duyuruldu! - Son Dakika

TFT Set 6 ile birlikte eklenecek ana mekaniğin Hextech eklentileri olacağı duyuruldu, Riot paylaştığı bir video ile yeni set hakkındaki tüm cevapları oyuncularla paylaştı.

Videoda paylaşılan Hextech özelliklerinden birkaçı:

Tüm menzilli şampiyonlara iki birim menzil sağlayın

Ek 200 HP ve 20 saldırı hasarı sağlayan bir öğe

Savaşta her kaybettiğinizde bir altın kazanırsınız ve bir ücretsiz mağaza yenilemesi yaparsınız

Her savaş aşamasında hangi rakiple karşılaşacağınızı bilin

Dört benzersiz Ornn eseri sunan bir Cephanelik açın

Seviye 10'a çıkabilme

Yaklaşan sette toplam kaç Hextech eklentisinin olduğu veya oyuncuların bunları alma yöntemleri hala bilinmiyor. Yakın bir zamanda resmi bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Set 6'nın Kasım ayı başlarında oyuna eklenmesi planlanıyor.