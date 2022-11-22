TGA Turizm alanında ne gibi faaliyetlerde bulunuyor? Türkiye'de turizm alanda yapılan fuarların tam listesi!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyeleri seçimlerinin tarihi açıklandı. Peki ,TGA seçimleri ne zaman yapılacak? TGA anlamı nedir? TGA Turizm alanında ne gibi faaliyetlerde bulunuyor? Başkan adaylarının projeleri neler? Detaylar haberimizde ….

TGA SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyeleri seçimlerinin 25 Aralık 2022 tarihinde yurt genelinde yapılacağı açıklandı.

TGA ANLAMI NEDİR?

15 Temmuz 2019 tarihinde kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye'nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması, kısa, orta ve uzun vadeli iletişim/pazarlama çalışmalarıyla Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması, mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması ve pazarlanması, potansiyel turizm olanaklarının ise keşfedilerek geliştirilmesi ve kazandırılmasına ilişkin olarak tüm tanıtım/pazarlama/iletişim faaliyetlerini yürütecektir.

Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi tutulmaktadır. Yönetim, İcra ve Danışma kurullarından oluşan ajansın karar organı Yönetim Kurulu'dur. Yönetim Kurulu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı başkanlığında bir araya gelmiş 15 kişiden oluşmaktadır. Yürütme organı olan İcra Kurulu'nda ise Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı'nın başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bakan tarafından seçilen 3 kişi olmak üzere 5 kişi bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, gerek yurt içi gerek yurt dışı turizm alanında hatırı sayılır deneyim kazanmış ve söz sahibi olan bir ekipten oluşan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tüm faaliyetlerini, Türkiye'nin uluslararası pazarda hedeflediği konumu kazanmasına katkıda bulunmak ve pekiştirmek, Türkiye'nin dünya çapında konuşulan bir marka haline gelmesini desteklemek, Türkiye'nin ağırladığı turist sayısını ve karlılığını arttırmak, turizm sektörü için potansiyel yatırım projelerinin uygulanmasını kolaylaştırıp kentlerin gelişimine katkı sağlamak için sürdürecektir.

ÜLKEMİZİN BÖLGESEL TURİZM ENVANTERİ PROJESİ

Malumunuz ülkemizin dört bir tarafı tarihi ve doğal turizm değerleri ile dolu. Bazı yörelerimizde yılın belli dönemlerinde festivaller düzenlenirken bazı bölgelerimizde mevsime bağlı dönemsel turizm fırsatları bulunmaktadır.

Ancak bununla ilgili hazırlanmış yıllık bir etkinlik takvimi olmadığı gibi tam anlamıyla ülkemizin turizm potansiyelini tek elde toplayan bir envanter de yoktur.

Ülkemizin yedi bölgesinde yer alan yıllık etkinlik takvimleri ülkemizin turizm envanteri ile harmanlanıp, TÜRSAB üyelerinin bilgisine sunulacaktır.

Ayrıca Bakanlığın ve TÜRSAB'ın video ve fotoğraf arşivi telif hakkı olmaksızın üyelerimizin reklam ve tanıtım faaliyetleri için ücretsiz bir şekilde kullanımına sunulacaktır.

YABANCI DİL BİLEN NİTELİKLİ GENÇ TURİZMCİLER PROJESİ

FUARLARI GELİŞTİRME PROJELERİ

TTI OUTDOOR İzmir - Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı (İzmir)

Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı(Diyarbakır)

Çukurova Turizm Fuarı (Adana)

Hac & Umre Turizm Fuarı (İstanbul)

İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı (İstanbul)

TÜRSAB PROJELERİ

EĞİTİM VE RAPOR PROJELERİ

TÜRSAB BİLİNCİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ

TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ

MEHMET NEZİH HACIOĞLU KİMDİR?

1978 senesinde dünyaya geldi. Safranbolulu. Evli ve iki erkek evlat babası.

Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu. 1998 senesinde Marmaris'te transfermenlikle başlayan kariyeri süresince seyahat acentacılığı mesleğinin tüm departmanlarında görevler aldı.

2005 yılında ortağıyla Antalya'da seyahat acentasını kurdu ve TÜRSAB üyesi oldu.20 yıla yakın bir süredir dünyanın farklı ülkelerinden ülkemizin farklı bölgelerine operasyon düzenlemektedir. Dünyanın dört bir tarafında fuarlara katıldı, workshoplar düzenledi, roadshowlar organize etti. Charter operasyonlarının yanı sıra, Anadolu turları, toplantı organizasyonları, otel işletmeciliği, konser organizasyonları gibi turizmin farklı segmentlerinde de faaliyet göstermiştir ve halen göstermektedir.

MEHMET NEZİH HACIOĞLU

SKAL International Antalya Kulübü üyeliğinin yanı sıra, geçmiş yıllarda Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği'nde ve Balıkesir Turizm Otelcilik ve Yüksek Okulu Mezunları Derneği'nde yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

2018-2019 yılları arasında 23.Dönem TÜRSAB Yönetim Kurulu'nda Bölgelerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu süreçte çapraz bölge infoları düzenleyerek TÜRSAB üyeleri ve bölgeler arasında dostluk ve ticari köprüler kurulmasına vesile olan ve dünyanın birçok ülkesindeki fuarlara katılarak TÜRSAB üyelerine ücretsiz stand hizmeti veren ve bölge ayrımı yapmaksızın TÜRSAB üyelerine ürünlerini tanıtma ve pazarlama imkanı sağlayan yönetimde yer aldı.2020 -2021 yılları arasında 24.Dönem TÜRSAB Başkanlık Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.