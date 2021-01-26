TGA, Türkiye'nin 81 ilini 5 duyu organına göre dünyaya anlatacak - Son Dakika

TGA, Türkiye'nin 81 ilini 5 duyu organına göre dünyaya anlatacak

26.01.2021 10:30
TGA, Türkiye'nin 81 ilini 5 duyu organına göre dünyaya anlatacak, System.String[]

Türkiye'nin mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması, pazarlanması, yeni turizm potansiyellerinin keşfedilerek geliştirilmesi amacıyla 2019 yılında kurulan Türkiye Tanıtım, Turizm ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) tanıtımı Gümüşhane'de yapıldı.

Türkiye'nin mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması, pazarlanması, yeni turizm potansiyellerinin keşfedilerek geliştirilmesi amacıyla 2019 yılında kurulan Türkiye Tanıtım, Turizm ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) tanıtımı Gümüşhane'de yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan ve turizmde Türkiye'nin dünyaya açılan gözü olan TGA'nın Gümüşhane Kültür Merkezi'nde sektör temsilcilerinin de katıldığı tanıtım toplantısında TGA İş Etkinlik Turizm Ürün Geliştirme Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, TGA'yı anlattıktan sonra Türkiye'nin tanıtımı için neler yapıldığını, iller için yapılan çalışmalar ve "goturkiye" platformu hakkında bilgi aktardı.

TGA'nın 1,5 yıl önce özel bir yasa ile kurulduğunu kaydeden Fisunoğlu, "TGA gibi bir yapının Türkiye'de olması gerektiği yani devletin ve özel sektörün tanıtımı beraber yapması hem karar mekanizması hem de gelir mekanizması olarak Türkiye'de uzun yıllardan beri konuşulan bir konuydu. Dünyada İspanya ve İtalya'da bu tür yapıların 100 yıldır olduğunu görüyoruz. Bu dünyada başarı gösteren bütün ülkelerin tercih ettiği bir yöntem" dedi.   Dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında başlatılan ve dünyanın Türkiye'yi bu konuda örnek olarak gösterdiği "Güvenli turizm sertifikasyon" uygulamasının bu yıl da devam edeceğini dile getiren Fisunoğlu, 2023 yılında 75 milyon turist hedefine ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

Pandemiyle birlikte dünyada turizm trendlerinin değiştiğini ifade eden Fisunoğlu, TGA olarak deniz, kum, güneş turizmi dışında 50 farklı başlıkta yeni turizm ürün başlığı belirlediklerini belirterek, "Bunun içerisinde yayla, inanç, ekoturizm, helal, gastranomi, bisiklet, golf, sağlık turizmi gibi 50 branş belirledik. 30'u aşkın inanç rotası, 70'i aşkın bisiklet rotası belirledik" diye konuştu.

"Her ili 5 duyu organına göre anlatacağız"

Kurum bünyesindeki iller ekibinin 81 ilin bölge uzmanları ve il uzmanlarıyla her ilin ihtiyacını, öne çıkan öğelerini ele alarak her il için ayrı aksiyon planları ve reçeteler oluşturacaklarını kaydeden Fisunoğlu, "Dijitalleşme konusu çok önemli. 'Goturkiye' platformunu oluşturduk. 81 il 7 bölge olarak anlatıyoruz. Her bir ili 5 duyu organımıza göre anlatıyoruz. Görme, duyma, tatma, koklama ve dinleme olarak. Şubat ayı sonuna kadar 81 ilimizi bu şekilde sisteme dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Pala ise tüm illerin yer aldığı ve 5 duyu organına göre bir sunum içermesinin çok değerli çalışma olduğunu belirterek, "Gümüşhane ipek yolu üzerinde yer alan, tarihi çok eski yıllara dayanan, birçok kültür ve medeniyetin beşiği olan bir ilimiz. Doğa turizm, tarih turizmi, inanç turizmi, kış turizmi gibi çok geniş alanlara hitap eden bir coğrafya Gümüşhanemiz. Bizde bu değerlerimizi sizlerin katkılarıyla el birliğiyle, kamu-özel sektör işbirliğiyle çok güzel noktalara getirmek istiyoruz. Her geçen gün Gümüşhane olarak turizmde hızlı bir ilerleyiş kaydediyoruz. Değerlerimizi tescil etme, koruma, tanıtma anlamında elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. TGA'nın da katkılarıyla daha güzel noktalara geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

İller ve Bölgelerden Sorumlu Müdür Şebnem Tuna ve Karadeniz bölge tanıtım uzmanı Görkem Makbuloğlu'nun da sunumlarının ardından sektör temsilcileri çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini iletti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Aşkın, Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, turizm acentesi sahipleri, işletme sahipleri ve diğer sektör temsilcileri katıldı.

Elif Balcı, Gümüşhane, Türkiye, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin TGA, Türkiye'nin 81 ilini 5 duyu organına göre dünyaya anlatacak - Son Dakika Magazin


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