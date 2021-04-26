TGB'den ABD Başkanı Biden'e tepki - Son Dakika

TGB'den ABD Başkanı Biden'e tepki

TGB Genel Sekreteri Barış Demiralay:

" Dünya üzerindeki hiçbir devlet, hele hele tüm dünyanın en büyük katliamcısı olan Amerika Birleşik Devletleri, Türk milletini soykırımcı ilan edip bize diz çöktüremez"

ANKARA - ABD Başkanı Joe Biden'in, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak tanıdığını ilan etmesi üzerine, Türkiye Gençlik Birliği adına bir kınama açıklaması yapan TGB Genel Sekreteri Barış Demiralay," Dünya üzerindeki hiçbir devlet, hele hele tüm dünyanın en büyük katliamcısı olan Amerika Birleşik Devletleri, Türk milletini soykırımcı ilan edip bize diz çöktüremez" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'in, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak tanıdığını ilan etmesi üzerine, Türkiye Gençlik Birliği, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde bir kınama açıklaması yaptı. Açıklamayı TGB adına Genel Sekreter Barış Demiralay okudu. Joe Biden'in aldığı bu kararın yok hükmünde olduğunu belirten Demiralay, "Dünyanın en büyük teröristi, milyonlarca insanın katili ABD'nin Büyükelçiliği önündeyiz. 24 Nisan günü ABD Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak tanıdığını ilan etti. En baştan ifade edelim. Bu karar yok hükmündedir! Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır. Hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Hiçbir tarihsel dayanağı yoktur" şeklinde konuştu.

"Soykırım hukuki bir tanımdır"

Yaşanan olayları soykırım olarak nitelendirebilecek hukuki bir kararın olmadığını ifade eden Demiralay, "Dünya üzerindeki hiçbir devlet, hele hele tüm dünyanın en büyük katliamcısı olan Amerika Birleşik Devletleri, Türk milletini soykırımcı ilan edip bize diz çöktüremez! Türk milletinin her ferdi, akla ve hukuka saygı duyan herkes, bu yasadışı kararı çiğneyecektir. Amerika'nın sözde soykırım kararı alması yok hükmündedir. Soykırım hukuki bir tanımdır. Ancak mahkeme kararlarıyla hükme bağlanabilir. 1915 Olayları'nı hükme bağlayan bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. BM Sözleşmesi'ne göre yetkili mahkemeler Lahey Adalet Divanı ve suçun işlendiği yerel mahkemelerdir. AİHM, Yahudi Soykırımı ile 1915 Olaylarının aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini karara bağlamıştır. Bu kararıyla AİHM, 1915 Olayları'nın "soykırım" olarak nitelenemeyeceğini saptamış bulunuyor" diye konuştu.

"Türkiye elindeki AİHM zaferini daha güçlü kullanmalıdır"

Türkiye'nin ABD'nin saldırılarına karşı aynı ölçüde cevap vermesi gerektiğini söyleyen Demiralay, "ABD'nin saldırılarına verilecek yanıtlar, aynı mütekabiliyet ölçüsünde olmalıdır. İncirlik üssüne el konulmalı, emperyalist Amerikan askerleri ülkelerine yollanmalıdır. Türkiye elindeki AİHM zaferini daha güçlü kullanmalıdır. Türkiye ABD tehditlerine karşı komşu ülkelerle derhal işbirliği yapmalıdır. PKK'nın üzerine Suriye'yle birlikte gitmelidir. Türkiye Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki ABD tehdidine Rusya ile işbirliği yaparak cevap vermelidir. Soykırım Yalanlarının yanında saf tutan, PKK'nın Meclis'teki uzantısı, günümüzün Taşnak Cemiyeti HDP kapatılmalıdır. İran, Azerbaycan ve Rusya'dan başlayarak KKTC'nin tanıtılması için güçlü adımlar atmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Düşmanca saldırıların cesaretle püskürtülebileceğini vurgulayan Demialaya, "Bu düşmanca saldırılar ancak bu cesaret, öz güven ve kararlılıkla püskürtülebilir. Türk milleti ve Türk gençliği, bu iradenin arkasında sımsıkı kenetlenecektir" dedi.