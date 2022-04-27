TGB'DEN GARO PAYLAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) Ermeni Soykırımının tanınmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kanun teklifi sunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan 22 Nisan'da "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" hakkında hazırladığı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesinde TGB üyeleri Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.

Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Dilek Çınar, "Halkların Demokratik Partisi adına İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Ermeni Soykırımının tanınmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği hain teklifi karşı, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere toplandık. 1915 yılında Türklerin Ermenilere yönelik soykırım suçu işlediğini ve bu suçun TBMM'de kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Garo Paylan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın önünde açıkça suç işlemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102.yılında yaptığı bu taleple tesadüf değil, bir siyasi kararın sonucudur. Türk milletini soykırımcı ilan etmek, Türk milli kahramanlarını tarihten silmek istemektedirler. Garo Paylan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Garo Paylan hakkında derhal fezleke hazırlanmasını, işlediği Anayasal suçlar ve Türk Ceza Kanunu uyarınca işlediği suçlar sebebiyle derhal yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde Garo Paylan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için savcılığın fezleke hazırlayıp TBMM'ye göndermesi, Paylan'ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3, 14, 81'inci maddeleri ve Türk Ceza Kanunu 216, 301 maddeleri uyarınca yargılanması talep edildi.