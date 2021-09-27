TGB'den 'Kürt sorunu TBMM'de çözülmeli' önerisine tepki - Son Dakika

ANKARA'da Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, muhalefet partilerinin 'Kürt sorunu TBMM'de çözülmeli' önerisine tepki gösterdi.

TGB üyesi bir grup, öğle saatlerinde Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde, 'Erenler yaşasın, HDP kapatılsın', 'Kürt sorunu yalanı, PKK'yı kurtarma planı' yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, Türkiye'de bir Kürt sorunu olmadığını belirterek "Kürt ve Türk kardeştir, tek millettir. Fakat sizin Türkiye ile sorununuz vardır. Amerika'nın Türkiye ile sorunu vardır. Bizim kardeşliğimizle, huzurumuzla, birliğimizle, bütünlüğümüzle sorununuz vardır. 'Kürt sorunu lafları' bugün Türkümüzü ve Kürdümüzü birbirine kırdırmak içindir. Emperyalist bir dayatmadır. Çünkü 'Kürt sorunu' demokratik haklar bakımından çözülmüştür. Türk ile Kürt eşittir, kardeştir, birdir ve hiç kimse Türk ile Kürdü bölemeyecektir. Bugün Kürdün en büyük sorunu; PKK sorunudur. Terör örgütü PKK yıllarca köyümüzü basmış, çocuklarımızı dağa kaçırmış, uyuşturucuyu ülkemize sokmuş, ormanlarımızı yakmıştır. Şehirlerimizin gelişmesinin, ekonomik kaynaklar yaratılmasının önünde engel olmuştur. Bundan daha büyük sorun olur mu?" diye konuştu.