TGB üyeleri, Yunanistan'ı protesto etti - Son Dakika

Son dönemlerde Doğu Akdeniz'de yaşananlara değinen Gencer, "Türkiye topraklarına, mavi vatanımıza, Kıbrıs 'ımıza kılıçla gelemezsiniz. Topraklarımıza, sularımıza kılıçla gelenler, kılıçla gider. Yunanistan'ın başında bulunanlar bu tecrübeleri unutmasın." ifadelerini kullandı.

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gencer , 9 Eylül 'de İzmir'e giren Türk süvarisinin heyecanıyla, bilinciyle, öfkesiyle, sevinciyle, ümidiyle alana geldiklerini belirtti.

İzmir 'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Yunanistan Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, sloganlar attı.

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