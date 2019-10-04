TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri açıklandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) önceki başkanlarından Burhan Felek adına 36 yıldır düzenlenen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri'ne layık görülen 15 gazeteci açıklandı.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Seçici Kurulu, ödüle layık görülen gazetecileri belirlemek amacıyla dün cemiyette bir araya geldi.

Oylama sonunda, yönetmeliğe göre 70 yaşından gün alan, meslekte 50 yılını tamamlayan Ahmet Özdemir, Burçak Evren, Burhan Ayeri, Fikret Ercan, Filiz Ozankaya, Garbis Özatay, Güray Öz, Hasan Cemal, Nejat Seçen, Ragıp Zarakolu, Reha Erus, Sedat Sertoğlu, Süleyman Coşgun, Şahin Tekgündüz ve Şakir Şad, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.

Ödüllerin tarihçesi

"Şeyhül Muharririn" unvanını taşıyan, 50 yıldan fazla aktif gazetecilik yapan Burhan Felek'in anısına konan ödüller 1983 yılında verilmeye başlandı.

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri için 70 yaşından gün alan adayların 50 yılı aşkın süreyle basına hizmet vermiş ve bu hizmetlerini sürdürüyor olmaları şartı aranıyor.