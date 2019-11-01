TGC'den Gazeteci Sevgin için başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 2009 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı Sahibi Erdoğan Sevgin'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.
TGC'nin resmi sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren, cemiyet üyesi 83 yaşındaki Sevgin'i bugün kaybetmenin üzüntüsü içinde oldukları kaydedildi.
Mesajda, Sevgin'in ailesine ve basın topluluğuna başsağlığı dilenerek, "Erdoğan Sevgin'in cenazesi 2 Kasım 2019 Cumartesi günü öğle namazında Levent Afet Yolal Camisi'nden alınarak Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek." ifadelerine yer verildi.