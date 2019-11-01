Son Dakika Haberleri: TGC'den Gazeteci Sevgin için başsağlığı mesajı
Son Dakika Güncel TGC'den Gazeteci Sevgin için başsağlığı mesajı

TGC'den Gazeteci Sevgin için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 2009 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı Sahibi Erdoğan Sevgin'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

TGC'den Gazeteci Sevgin için başsağlığı mesajı, System.String[]

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 2009 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı Sahibi Erdoğan Sevgin'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

TGC'nin resmi sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren, cemiyet üyesi 83 yaşındaki Sevgin'i bugün kaybetmenin üzüntüsü içinde oldukları kaydedildi.

Mesajda, Sevgin'in ailesine ve basın topluluğuna başsağlığı dilenerek, "Erdoğan Sevgin'in cenazesi 2 Kasım 2019 Cumartesi günü öğle namazında Levent Afet Yolal Camisi'nden alınarak Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Burhan Felek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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