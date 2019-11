TGC'den KTÜ'ye ziyaret

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, KTÜ Rektörü Süleyman Baykal'ı ziyaret etti.



Trabzon Gazeteciler Cemiye Başkanı Ersen Küçük ve yönetim kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Süleyman Baykal ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette üniversite ile ilgili bilgiler veren Baykal, 46 bin öğrenci kapasitesi ile üniversitenin şehre çok büyük katkısı olduğunu belirtti. KTÜ'nün en iyiler arasında 7. sırada yer aldığını dile getiren Baykal, özellikle proje bazında da çok önemli üniversiteleri geride bıraktıklarını ifade etti. ATO Congresium'da düzenlenen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde Trabzon Teknokent olarak en iyi gelişme gösteren TGB kategorisinde birincilik ödülü aldıklarını kaydeden Baykal, "KTÜ her yıl üzerine her alanda başarılı işler koyarak yoluna devam etmektedir. Bizlere bu manada destek olan herkese sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



TGC Başkanı Ersen Küçük ise, KTÜ'nün çalışmalarını her anlamda desteklemeye hazır olduklarını ifade ederek, "Bölgeye ağabeylik yapan ve komşu illerde birçok üniversitenin doğmasına vesile olan KTÜ'ye Trabzon basın camiası olarak her anlamda katkı vermeye hazırız. Önemli bir bilim yuvası olan KTÜ'nün başarılılarını taktirle izliyoruz ve bu başarıların artması adına üzerimize düşen ne varsa her zaman Trabzon basını adına yapmaya hazırız" şeklinde konuştu. - TRABZON