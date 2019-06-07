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TGC: Gazetecilere yönelik saldırıyı kınıyoruz

1 saat önce

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde haber takibindeki gazetecileri taşıyan balıkçı sandalına Maça Kızı Otel'e ait bir sürat teknesinin çarpmasını kınadı.

TGC: Gazetecilere yönelik saldırıyı kınıyoruz, System.String[]
TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde haber takibindeki gazetecileri taşıyan balıkçı sandalına Maça Kızı Otel'e ait bir sürat teknesinin çarpmasını kınadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bodrum'da bayram tatili sırasında üç gazeteciye yönelik bir saldırı yaşanmıştır. Bu saldırıyı kınıyoruz. Güvenlik kamerası görüntülerinde sürat teknesinin hız kesmeden Hürriyet gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk TV muhabiri Onur Aydın'ın içinde bulunduğu tekneye çarptığı görülmüştür. Gazetecilerin büyük bir tehlike yaşamasına, teknenin kaptanının ağır yaralanmasına neden olan bu saldırının meslektaşlarımızın görüntü almasını engellemek için yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından vahimdir. Kaptanın tutuklanması ise sevindiricidir. Ama olaya azmettiren kişilerle ilgili de gerekli yasal süreç başlatılmalı ve sorumluların cezalandırılması sağlanmalıdır. Meslektaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. Soruşturmanın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:56 Kaynak: DHA
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