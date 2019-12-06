Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), kadına şiddet olaylarının haberleştirilmesinde önemli sorunlar olduğunu bildirdi.

TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, kadın cinayeti haberlerinde sayfa tasarımından yazım diline kadar birçok sorun olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Son dönemde birbiri ardına gelen kadın cinayetlerinin yazılı ve görsel medya tarafından haberleştirilmesi noktasında meslektaşlarımıza büyük görev düşmektedir." denildi.

Haberlerde cinayet aletinin öne çıkarılması, kurbanlarla özdeşleştirilmesi, katillerin değil öldürülen kadınların fotoğraflarının kullanılması gibi birçok sorun olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Haberlerde katilin cinayet işleme konusundaki iştahını, potansiyel katillere yol gösterecek ve/veya özendirecek biçimde birebir aktarmak, katilin ruh haliyle empati kurmaya çalışmak sorunlu bir yaklaşımdır." ifadeleri kullanıldı.