TGC'NİN 73. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

-1938 ve 1939 doğumlu 18 gazeteciye anı plaketi verildi.

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Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang kendini savundu!

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