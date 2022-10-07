Tgc: "Rtük, Eleştirel Medyaya Bedel Ödettirmektedir" - Son Dakika
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Tgc: "Rtük, Eleştirel Medyaya Bedel Ödettirmektedir"

07.10.2022 15:21
Tgc: "Rtük, Eleştirel Medyaya Bedel Ödettirmektedir"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Halk TV, KRT TV ve Tele 1’e seçim öncesi ceza vermesine ilişkin, “Kararlarını çağdaş ve özgürlükçü bir yaklaşımla alması beklenen RTÜK, verdiği para cezaları ve yayın durdurma kararlarıyla eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir. Böylelikle yurttaşlar da habere erişememektedir” açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Halk TV, KRT TV ve Tele 1'e seçim öncesi ceza vermesine ilişkin, "Kararlarını çağdaş ve özgürlükçü bir yaklaşımla alması beklenen RTÜK, verdiği para cezaları ve yayın durdurma kararlarıyla eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir. Böylelikle yurttaşlar da habere erişememektedir" açıklamasını yaptı.

TGC, RTÜK'ün Halk TV, KRT ve Tele 1'e seçim öncesi ceza vermesine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. TGC'nin açıklaması şöyle:

"RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Halk TV, Tele 1, KRT ve Kafa Radyo'ya oy çokluğuyla  yüzde 3 para cezası verilmiştir. RTÜK bu kararlara gerekçe olarak, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını televizyonda tartışarak Serhat Albayrak ve Zehra Taşkesenlioğlu'nun 'küçük düşürülmesi'ni göstermiştir. 'İzmir'in kurtuluşunda tek kurşun atmadık' diyen eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sözlerinin eleştirilmesi nedeniyle de Kafa Radyo'ya yüzde 3 idari para cezası verilmiştir.

"RTÜK, ELEŞTİREL MEDYAYA BEDEL ÖDETTİRMEKTEDİR"

RTÜK bu cezalarla yine halkın haber alma, bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkını engellemiş ve ısrarla Anayasa'yı yok saymıştır. Kararlarını çağdaş ve özgürlükçü bir yaklaşımla alması beklenen RTÜK, verdiği para cezaları ve yayın durdurma kararlarıyla eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir. Böylelikle yurttaşlar da habere erişememektedir.

"BASIN VE DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGILI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

RTÜK seçim öncesi iktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerinin TV ekranlarında konuşulmasını cezalarla engellemeye çalışmaktadır. RTÜK'ü halkın haber alma hakkını engellemekten, eleştirel yayın yapan TV kuruluşlarını para cezalarıyla ekonomik olarak zora sokmaya çalışmaktan vazgeçmeye, Anayasaya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya çağırıyoruz."

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Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, kafa radyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tgc: 'Rtük, Eleştirel Medyaya Bedel Ödettirmektedir' - Son Dakika

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