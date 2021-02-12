TGC, TRT World ekibinin haber takibi sırasında saldırıya uğramasını kınadı - Son Dakika

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, İranlı teknoloji uzmanı Mesut Mevlevi suikastıyla ilgili haber takibi yapmak üzere İran'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden TRT World ekibinin çekim yaptığı esnada konsolosluk çalışanları tarafından saldırıya uğramasını kınadı.

TGC Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, gazetecilerin halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yaparken sık sık engellemelerle karşılaştığı belirtildi.

Son olarak bir haber takibi için İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bulunan TRT World ekibine yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Konsolosluk çalışanları tarafından yapılan saldırıda TRT World ekibinin kamerası yere düşmüştür. Kamuoyunu etkileyen her olayın ardından gazetecilere yapılan saldırı halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir saldırıdır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. TRT World ekibine 'geçmiş olsun' diyoruz." denildi.