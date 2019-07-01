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TGC Yıldırım Ordu'da

1 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Karadeniz Uyum Harekatı" kapsamında Ordu'yu ziyaret eden TCG Yıldırım (F-243) Gemi Komutanı Deniz Yarbay Erhan Akbayram ile Deniz Yüzbaşı İlhan Çağlar, Vali Vekili Adem Öztürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TGC Yıldırım Ordu'da, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Karadeniz Uyum Harekatı" kapsamında Ordu'yu ziyaret eden TCG Yıldırım (F-243) Gemi Komutanı Deniz Yarbay Erhan Akbayram ile Deniz Yüzbaşı İlhan Çağlar, Vali Vekili Adem Öztürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Deniz Kuvvetlerinin Türk halkı için her zaman haklı bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen ve ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Vali Vekili Adem Öztürk, "Deniz Kuvvetlerimiz güçlüdür, hazırdır ve kendine güveni tamdır. Vatana yönelik hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla gözetmekte ve savunmaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ülkesini ve milli çıkarlarını açık denizlerden itibaren koruyabilecek şekilde her türlü göreve hazır bulunmaktadır" dedi ve TCG Yıldırım (F-243) Gemi mürettebatını Ordu'da görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ziyarette, TCG Yıldırım (F-243) Gemi Komutanı Deniz Yarbay Erhan Akbayram, Karadeniz de icra edilen Uyum Harekatı kapsamında Ordu ilini ziyaret ettiklerini söyleyerek, kabulünden dolayı Vali Vekili Adem Öztürk'e teşekkür etti.

TCG Yıldırım (F-243 ) Gemisinde bugün Vali Vekili Adem Öztürk, diğer protokol üyeleri ve şehit, gazi yakınları öğle yemeğinde ağırlandı.

29 Haziran Cumartesi günü Ordu önlerine demir atan savaş gemisi, 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 09.00'da demir alarak, Ordu'dan ayrılacak. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:07 Kaynak: İHA
Ordu, Güncel
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