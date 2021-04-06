TGDF, "2020 Dış Ticaret Verileri Raporu"nu yayımladı - Son Dakika

TGDF, "2020 Dış Ticaret Verileri Raporu"nu yayımladı

06.04.2021 16:25
TGDF,

Türkiye'de tarım, gıda ve içecek sektörü 2020'de 4,6 milyar dış ticaret fazlası verdi.

Türkiye'de tarım, gıda ve içecek sektörü 2020'de 4,6 milyar dış ticaret fazlası verdi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) açıklamasına göre, federasyon, "2020 Dış Ticaret Verileri Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Genel Ticaret Sistemi'ni (GTS) temel alarak yayınlanan rapora göre ihracat 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 5 artarak 20,7 milyar dolara, ithalat yüzde 3,1 artarak 16,1 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 01 ile 24 fasılları arasındaki tüm GTIP kalemleri ile 29. ve 35. fasıllardan seçili ürünlerin dahil edildiği hesaplamalara göre, 2020 yılında sektörün dış ticaret dengesi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,1 artarak 4,6 milyar dolar oldu.

Kasım ve aralık aylarındaki aylık ithalatta kaydedilen yıl ortalamasının üzerine artışlar dikkati çekerken, dış ticaret dengesini yılın önceki aylarına kıyasla daha düşük bir seviyeye çekti.

İhracat birim değeri 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7'lik artışla bin 19 dolar/ton, ithalat birim değeri yüzde 5,7'lik artışla 498 dolar/ton olarak gerçekleşti.

İhracat ve ithalatta önde gelen ürün ve sektörler

Rapora göre, 2020 yılında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla fındık içi, un, makarna, ayçiçeği yağı ve ambalajlı fındık olurken, en çok ithal edilen ürünler buğday, soya fasulyesi, ayçiçeği yağı, palm yağı ve diğer hazır gıdalar olarak sıralandı.

Rapordaki sektör verilerine göre 2020 yılında sert kabuklu meyveler, yaş meyve, şeker ve şekerli mamuller, bitkisel yağ ve kuru meyve - sebze sektörleri en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralandı. hayvan yemi, bitkisel yağ, un, nişasta ve kakao - çikolata sektörleri ise aynı dönemde en çok ithalat yapan sektörler olarak sıralandı.

Rapor TGDF sitesinde yayımlandı

Raporda en çok hangi ülkelere ihracat ve ithalat yapıldığı, en fazla ihraç ve ithal edilen ürün kalemlerine ilişkin detaylar ile 26 farklı alt sektörün mevcut ve geçmiş yıllara ait dış ticaret hacimleri, dış ticaret dengeleri gibi birçok önemli veri yer alıyor.

TGDF Dijital Veri Paneli temel alınarak oluşturulan "2020 Dış Ticaret Verileri Raporu", 2020 yılı geneline ilişkin tarım, gıda ve içecek sektörü dış ticaret verilerini kapsamlı şekilde içeriyor.

TGDF Dijital Veri Paneli, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan dış ticaret verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanıyor.

İhracat, ithalat, birim ithalat ve ihracat değerleri, dış ticaret dengesi gibi genel verilerin yanında ürün, ülke ve sektör bazlı dış ticaret veri ve değerlendirmelerin yer aldığı raporda, aynı zamanda yakın dönemdeki dış ticaret verilerinin seyrine ve karşılaştırmalara da yer veriliyor.

İhracat, Türkiye, dolar, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TGDF, '2020 Dış Ticaret Verileri Raporu'nu yayımladı - Son Dakika


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