TGDF 2020 Küresel Gıda Krizleri Raporu'nu değerlendirdi - Son Dakika
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TGDF 2020 Küresel Gıda Krizleri Raporu'nu değerlendirdi

7 saat önce

Gıda ve içecek sektörünün çatı örgütü Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), 2020 Küresel Gıda Krizleri Raporu'nu değerlendirdi.

TGDF 2020 Küresel Gıda Krizleri Raporu'nu değerlendirdi, System.String[]

Gıda ve içecek sektörünün çatı örgütü Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), 2020 Küresel Gıda Krizleri Raporu'nu değerlendirdi. Son gelişmelerle birlikte dünyada hiçbir ülkenin gıda krizlerinden muaf olduğunu sanmaması gerektiği belirtilen açıklamada, geleceğe daha güvenle bakabilmek için tarladan üretime kadar sürecin tüm parçalarına destek talebini yineledi.


Avrupa Birliği, Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Gıda Programı'nın oluşturduğu Küresel Gıda Krizleri Ağı, 2020 yılı raporunu yayınladı. Raporda, dünya üzerinde 55 ülkede 135 milyon kişinin gıda güvencesi açısından kriz düzeyinde ya da daha kötü durumda olduğu vurgulandı. 2019 yılında olumsuz verilerin rekor düzeylere çıktığı belirtilen raporda, 2020'de COVID-19 salgınının da etkisiyle daha ciddi sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekildi.


Gıda güvencesinde en büyük sorun savaş ve çatışmalar


Raporu değerlendiren TGDF, 2019'da dünyada gıda güvencesine zarar veren en büyük etkenin savaş ve çatışmalar olduğunu, bu nedenlerle 20 milyon insanın başka ülkelere iltica etmek zorunda kaldığını vurguladı.


Ramazan durgunluğu gıda üreticilerini endişelendiriyor


Federasyon açıklamasında 2020 yılı için öngörüleri de değerlendirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de ev dışı gıda tüketiminin neredeyse sıfıra indiği ifade edilen açıklamada, ihracattaki ciddi yavaşlamanın da etkisiyle gıda ve içecek üreticilerinin önemli ciro kayıplarına uğradığı vurgulandı. TGDF, önümüzdeki Ramazan ayında yaşanacak durgunluğun da bu sorunu körükleyeceğine dikkat çekti.


Turizmdeki duraklama gıda sektörünü de etkileyecek


TGDF tarafından yapılan açıklamada, üretimin desteklenmesi yönünde adım atılmadığı takdirde sektörün zorlanacağı belirtildi. Kovid-19 pandemisi nedeniyle turizm sektörünün de etkilenmesinin beklendiği ifade edilen Federasyon açıklamasında, bunun da gıda ve içecek sektörünü olumsuz etkileyecek başka bir gelişme olduğu belirtildi.


TGDF Türkiye'de tarımın durumunu ortaya koyacak


Gıda ve içecek üretiminin temelinin tarım sektörü olduğu belirtilen Federasyon açıklamasında, sektöre yönelik tarımsal ham madde akışında fiyat, rekolte gibi birçok parametrenin var olduğu, bunların gıda tedarik zincirini doğrudan etkilediği belirtildi. TGDF, yaklaşan olası bir gıda üretim sorunun etkilerinin ve boyutlarının belirlenebilmesi açısından tarım bazında kapsamlı bir çalışma başlattığını, sonuçların yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.


Gıda zincirinin kopmaması için resmi adımlar atılmalı


Federasyonun açıklaması, ülkenin can damarı olan gıda tedarik zincirinin kopmaması için gıda üreticilerini ve üretimini koruyacak resmi adımların atılması çağrısı ile son buldu. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:50 Kaynak: İHA

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