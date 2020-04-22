TGDF 2020 Küresel Gıda Krizleri Raporu'nu değerlendirdi - Son Dakika

Gıda ve içecek sektörünün çatı örgütü Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), 2020 Küresel Gıda Krizleri Raporu'nu değerlendirdi. Son gelişmelerle birlikte dünyada hiçbir ülkenin gıda krizlerinden muaf olduğunu sanmaması gerektiği belirtilen açıklamada, geleceğe daha güvenle bakabilmek için tarladan üretime kadar sürecin tüm parçalarına destek talebini yineledi.

Avrupa Birliği, Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Gıda Programı'nın oluşturduğu Küresel Gıda Krizleri Ağı, 2020 yılı raporunu yayınladı. Raporda, dünya üzerinde 55 ülkede 135 milyon kişinin gıda güvencesi açısından kriz düzeyinde ya da daha kötü durumda olduğu vurgulandı. 2019 yılında olumsuz verilerin rekor düzeylere çıktığı belirtilen raporda, 2020'de COVID-19 salgınının da etkisiyle daha ciddi sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekildi.

GIDA GÜVENCESİNDE EN BÜYÜK SORUN SAVAŞ VE ÇATIŞMALAR

Raporu değerlendiren TGDF, 2019'da dünyada gıda güvencesine zarar veren en büyük etkenin savaş ve çatışmalar olduğunu, bu nedenlerle 20 milyon insanın başka ülkelere iltica etmek zorunda kaldığını vurguladı.

RAMAZAN DURGUNLUĞU GIDA ÜRETİCİLERİNİ ENDİŞELENDİRİYOR

Federasyon açıklamasında 2020 yılı için öngörüleri de değerlendirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de ev dışı gıda tüketiminin neredeyse sıfıra indiği ifade edilen açıklamada, ihracattaki ciddi yavaşlamanın da etkisiyle gıda ve içecek üreticilerinin önemli ciro kayıplarına uğradığı vurgulandı. TGDF, önümüzdeki Ramazan ayında yaşanacak durgunluğun da bu sorunu körükleyeceğine dikkat çekti.

TURİZMDEKİ DURAKLAMA GIDA SEKTÖRÜNÜ DE ETKİLEYECEK

TGDF tarafından yapılan açıklamada, üretimin desteklenmesi yönünde adım atılmadığı takdirde sektörün zorlanacağı belirtildi. Kovid-19 pandemisi nedeniyle turizm sektörünün de etkilenmesinin beklendiği ifade edilen Federasyon açıklamasında, bunun da gıda ve içecek sektörünü olumsuz etkileyecek başka bir gelişme olduğu belirtildi.

TGDF TÜRKİYE'DE TARIMIN DURUMUNU ORTAYA KOYACAK

Gıda ve içecek üretiminin temelinin tarım sektörü olduğu belirtilen Federasyon açıklamasında, sektöre yönelik tarımsal ham madde akışında fiyat, rekolte gibi birçok parametrenin var olduğu, bunların gıda tedarik zincirini doğrudan etkilediği belirtildi. TGDF, yaklaşan olası bir gıda üretim sorunun etkilerinin ve boyutlarının belirlenebilmesi açısından tarım bazında kapsamlı bir çalışma başlattığını, sonuçların yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

GIDA ZİNCİRİNİN KOPMAMASI İÇİN RESMİ ADIMLAR ATILMALI

Federasyonun açıklaması, ülkenin can damarı olan gıda tedarik zincirinin kopmaması için gıda üreticilerini ve üretimini koruyacak resmi adımların atılması çağrısı ile son buldu.

(İHA)